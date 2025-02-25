Більше половини литовців готові до збройного опору у разі нападу на країну

Більше половини жителів Литви були б готові долучитися до збройного опору в разі агресії проти країни.

Відповідні результати показало опитування, ініційоване Міністерством оборони Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з опитуванням, 90% респондентів виступають за членство Литви в НАТО, більше половини (52%) готові захищати свою країну зі зброєю в руках у разі агресії проти Литви, а 61% – долучитися до неозброєного опору.

Серед опитаних 75% вважають, що союзники по НАТО захистять Литву в разі військової агресії, а 89% підтримують присутність союзників на литовській території. Крім того, 75% підтримують розгортання литовських військ у міжнародних операціях на прохання союзників по НАТО.

85% респондентів підтримують розгортання німецької бригади в Литві, і такий же відсоток погоджується з тим, що присутність союзників у Литві стримує ворожі військові дії.

Більшість (67%) литовців також підтримали б направлення литовських військових інструкторів в Україну, якби Київ звернувся з відповідним проханням. 71% опитаних також підтримують надання Литвою військової допомоги Україні.

Більше як половина респондентів (66%) також підтримують загальну військову повинність і все частіше виступають за те, щоб молодь призивали на військову службу відразу після закінчення школи.

Опитування було проведене компанією Spinter Tyrimai у грудні 2024 року серед громадян Литви віком 18-75 років.

Як повідомлялося, 46% німців хочуть, щоб наступний федеральний уряд не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима.

А серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – за продовження допомоги виступають 49%.