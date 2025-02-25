Более половины литовцев готовы к вооруженному сопротивлению в случае нападения на страну

Более половины жителей Литвы были бы готовы присоединиться к вооруженному сопротивлению в случае агрессии против страны.

Соответствующие результаты показал опрос, инициированный Министерством обороны Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно опросу, 90% респондентов выступают за членство Литвы в НАТО, более половины (52%) готовы защищать свою страну с оружием в руках в случае агрессии против Литвы, а 61% – присоединиться к невооруженному сопротивлению.

Среди опрошенных 75% считают, что союзники по НАТО защитят Литву в случае военной агрессии, а 89% поддерживают присутствие союзников на литовской территории. Кроме того, 75% поддерживают развертывание литовских войск в международных операциях по просьбе союзников по НАТО.

85% респондентов поддерживают развертывание немецкой бригады в Литве, и такой же процент соглашается с тем, что присутствие союзников в Литве сдерживает враждебные военные действия.

Большинство (67%) литовцев также поддержали бы направление литовских военных инструкторов в Украину, если бы Киев обратился с соответствующей просьбой. 71% опрошенных также поддерживают предоставление Литвой военной помощи Украине.

Более половины респондентов (66%) также поддерживают всеобщую воинскую повинность и все чаще выступают за то, чтобы молодежь призывали на военную службу сразу после окончания школы.

Опрос был проведен компанией Spinter Tyrimai в декабре 2024 года среди граждан Литвы в возрасте 18-75 лет.

Как сообщалось, 46% немцев хотят, чтобы следующее федеральное правительство не поддерживало Украину ни оружием, ни деньгами.

А среди поляков выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – за продолжение помощи выступают 49%.