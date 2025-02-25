Міністр фінансів Німеччини: Росія не повернеться до G7

Росія не буде прийнята до "Групи семи", як того вимагав президент США Дональд Трамп.

Про це заявив в інтерв'ю Reuters міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс, повідомляє "Європейська правда".

"Засудження G7 загарбницької війни Росії є дуже чітким, особливо в третю річницю жорстокого нападу Росії", – сказав Кукіс, додавши, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.

У вівторок Кукіс вирушить до Кейптауна на зустріч міністрів фінансів G20, на якій не буде міністра фінансів США Скотта Бессента через конфлікт у розкладі.

Поточний стан світової економіки буде центральною темою зустрічі.

"Нам дійсно потрібно знову стати на шлях економічного зростання", – сказав Кукіс. Він додав, що Німеччина "має виконати багато домашнього завдання".

Кукіс був призначений міністром фінансів канцлером Олафом Шольцом у листопаді після розпаду правлячої коаліції Шольца і має виконувати свої обов'язки до формування нового уряду після недільних виборів, на яких перемогу здобули консерватори Фрідріха Мерца.

Кукіс сказав, що G7 може обговорити давні пропозиції щодо використання 300 мільярдів доларів російських суверенних активів, заморожених в Європі, для відновлення України, "але дискусії тільки починаються і напевно, ще трохи рано про це говорити".

Джерела повідомили Reuters, що Москва може погодитися в майбутній мирній угоді на використання заморожених активів для відновлення за умови, що частина грошей буде витрачена в окупованих частинах України.

Нагадаємо, країни "Групи семи" досі не змогли схвалити спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.