Министр финансов Германии: Россия не вернется в G7

Россия не будет принята в "Группу семи", как того требовал президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил в интервью Reuters министр финансов Германии Йорг Кукис, сообщает "Европейская правда".

"Осуждение G7 захватнической войны России является очень четким, особенно в третью годовщину жестокого нападения России", – сказал Кукис, добавив, что предложение Трампа не получит необходимого единодушия.

Во вторник Кукис отправится в Кейптаун на встречу министров финансов G20, на которой не будет министра финансов США Скотта Бессента из-за конфликта в расписании.

Текущее состояние мировой экономики будет центральной темой встречи.

"Нам действительно нужно снова встать на путь экономического роста", – сказал Кукис. Он добавил, что Германия "должна выполнить много домашнего задания".

Кукис был назначен министром финансов канцлером Олафом Шольцем в ноябре после распада правящей коалиции Шольца и должен выполнять свои обязанности до формирования нового правительства после воскресных выборов, на которых победу одержали консерваторы Фридриха Мерца.

Кукис сказал, что G7 может обсудить давние предложения по использованию 300 миллиардов долларов российских суверенных активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, "но дискуссии только начинаются и наверное, еще немного рано об этом говорить".

Источники сообщили Reuters, что Москва может согласиться в будущем мирном соглашении на использование замороженных активов для восстановления при условии, что часть денег будет потрачена в оккупированных частях Украины.

Напомним, страны "Группы семи" до сих пор не смогли принять совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.