Подозреваемых в бросании "коктейлей Молотова" в консульство РФ в Марселе арестовали

Двое мужчин были арестованы вечером в понедельник, 24 февраля, в Марселе во время демонстрации в поддержку Украины по подозрению в том, что утром они бросили "коктейли Молотова" возле российского консульства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Через несколько часов после того, как в понедельник, 24 февраля, в сад российского консульства в Марселе было брошено несколько взрывных устройств, в конце дня двое подозреваемых были арестованы.

Двое мужчин были арестованы во время проукраинского протеста в понедельник вечером. Они были идентифицированы на записях камер видеонаблюдения в понедельник утром.

Несколько взрывных устройств было брошено на территорию консульства около 7:30 утра. По данным полиции города Буш-дю-Рон, это были три пластиковые бутылки из-под газировки. Две из них взорвались. Был проведен анализ остатков продукта, содержавшегося в этих бутылках.

На место происшествия выехали взрывотехники, а все сотрудники и российский консул были закрыты в помещении консульства. В результате взрывов никто не пострадал.

На место происшествия выехали около тридцати пожарных и полиция. Территория была оцеплена. Городские власти Марселя обратились к социальным сетям, чтобы объяснить, что они "решительно осуждают любой акт насилия".

Прокуратура Марселя начала расследование преступления вандализма с применением взрывчатых или зажигательных веществ, которое поручено Отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью.