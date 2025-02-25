Мерц подтвердил начало переговоров о коалиции с социал-демократами

Кандидат в канцлеры блока-победителя парламентских выборов в Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил во вторник, 25 февраля, что начал переговоры о коалиции с социал-демократами.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Перед началом заседания парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц сказал, что коалиционные переговоры с СДПГ по формированию следующего немецкого правительства начались.

"Я не могу сегодня ничего сказать о содержании переговоров, потому что для этого еще слишком рано. Но я предполагаю, что мы интенсифицируем их в ближайшие несколько дней", – сказал он.

Лидер ХДС подчеркнул, что перед новым правительством будут стоять неотложные вопросы, и именно поэтому он считает важным "быстро начать переговоры".

Также Мерц повторил, что для него приоритетами являются внешняя политика и политика безопасности Германии, миграция и экономика, а ХДС/ХСС намерен сформировать правительство до Пасхи – то есть до 20 апреля.

Мерц будет вести переговоры вместе с лидером ХСС – баварской партии и младшего партнера ХДС – Маркусом Зёдером.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах.

По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "Альтернатива для Германии", за которую открыто агитировал американский миллиардер Илон Маск, оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.

Подробно о немецких выборах – в статье Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.