ЄС передав українській поліції 25 авто, що працюватимуть у прифронтових районах

Національна поліція України отримала від ЄС 25 авто Volkswagen Amarok Pickup, що призначені для роботи у прифронтових регіонах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Нацполіції у своїх соцмережах.

Представництво ЄС передало у розпорядження української поліції 25 автомобілів Volkswagen Amarok Pickup.

Заступник голови Нацполіції Геннадій Федорюк на церемонії передачі зазначив, що в умовах воєнного часу українській поліції доводиться виконувати чимало завдань, непритаманних поліції у мирний час, як евакуація цивільних, підвезення гуманітарної допомоги, розмінування тощо.

"Ці автомобілі підвищеної прохідності будуть передані до головних управлінь прифронтових регіонів, а також для підрозділів патрульної поліції", – сказав він.

Заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло повідомив, що згодом планується закупівля та передача обладнання для підрозділів вибухотехнічної служби поліції.

Нагадаємо, у січні Німеччина передала Харківщині п’ять автомобілів для місцевих громад, а Запорізькій області – декілька мікроавтобусів для комунальних підприємств.