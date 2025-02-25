ЕС передал украинской полиции 25 авто для прифронтовых районов

Национальная полиция Украины получила от ЕС 25 авто Volkswagen Amarok Pickup, предназначенные для работы в прифронтовых регионах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в своих соцсетях.

Представительство ЕС передало в распоряжение украинской полиции 25 автомобилей Volkswagen Amarok Pickup.

Заместитель председателя Нацполиции Геннадий Федорюк на церемонии передачи отметил, что в условиях военного времени украинской полиции приходится выполнять немало задач, не свойственных полиции в мирное время, как эвакуация гражданских, подвоз гуманитарной помощи, разминирование и тому подобное.

"Эти автомобили повышенной проходимости будут переданы в главные управления прифронтовых регионов, а также для подразделений патрульной полиции", – сказал он.

Заместитель главы представительства ЕС в Украине Реми Дюфло сообщил, что впоследствии планируется закупка и передача оборудования для подразделений взрывотехнической службы полиции.

Напомним, в январе Германия передала Харьковщине пять автомобилей для местных общин, а Запорожской области – несколько микроавтобусов для коммунальных предприятий.