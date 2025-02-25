Мерца майже одностайно переобрали головою групи консерваторів у Бундестазі

Парламентська фракція ХДС/ХСС у вівторок, 25 лютого, майже одноголосно переобрала своїм головою Фрідріха Мерца, який незабаром може стати канцлером.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на DPA.

На першому після виборів до Бундестагу засіданні парламентської фракції ХДС/ХСС 69-річний Мерц отримав 98% голосів присутніх. Усього були подані 205 голосів: 201 депутат проголосував "за", чотири – "проти".

До цього Фрідріх Мерц очолював фракцію німецьких консерваторів у 2000-2002 роках. У 2022-му його знову обрали на цю посаду з 89,5% голосів.

Зазначимо, що Мерц також є кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС, і якщо консерватори успішно проведуть переговори про коаліцію, їм доведеться обрати нового керівника фракції.

Крім того, у вівторок депутати також схвалили угоду про продовження альянсу парламентської групи ХДС/ХСС.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах.

За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "Альтернатива для Німеччини", за яку відкрито агітував американський мільярдер Ілон Маск, опинилася на другій сходинці із найкращим результатом в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.