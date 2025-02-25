Мерца почти единодушно переизбрали главой группы консерваторов в Бундестаге

Парламентская фракция ХДС/ХСС во вторник, 25 февраля, почти единогласно переизбрала своим председателем Фридриха Мерца, который вскоре может стать канцлером.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

На первом после выборов в Бундестаг заседании парламентской фракции ХДС/ХСС 69-летний Мерц получил 98% голосов присутствующих. Всего были поданы 205 голосов: 201 депутат проголосовал "за", четыре – "против".

До этого Фридрих Мерц возглавлял фракцию немецких консерваторов в 2000-2002 годах. В 2022-м его снова избрали на эту должность с 89,5% голосов.

Отметим, что Мерц также является кандидатом в канцлеры Германии от ХДС/ХСС, и если консерваторы успешно проведут переговоры о коалиции, им придется избрать нового руководителя фракции.

Кроме того, во вторник депутаты также одобрили соглашение о продлении альянса парламентской группы ХДС/ХСС.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах.

По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "Альтернатива для Германии", за которую открыто агитировал американский миллиардер Илон Маск, оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.

Подробно о немецких выборах – в статье Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.