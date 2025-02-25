Глава Євроради поговорив з Орбаном про саміт ЄС, присвячений Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у вівторок, 25 лютого, зустрівся з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Про це він повідомив у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Кошта розповів, що прибув до Будапешта, щоб зустрітись із Орбаном та "підготувати спеціальну Європейську раду 6 березня".

"У ці складні часи збереження європейської єдності є як ніколи важливим", – додав він.

Happy to be back in Budapest, to meet @PM_ViktorOrban and prepare the Special European Council of 6 March.



In these challenging times, preserving European unity has never been more important.#EUCO pic.twitter.com/OR7CdvODiD – António Costa (@eucopresident) February 25, 2025

Сам Орбан лаконічно описав зустріч із президентом Євроради цитатою Боба Ділана: "Часи, вони змінюються".

Позачерговий саміт лідерів Європейського Союзу 6 березня, який скликає Кошта, буде присвячений європейській обороні та Україні.

Він відбудеться на тлі дій адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на "припинення війни" в Україні – зокрема переговорів із росіянами.

Тим часом лідери Великої Британії та Франції хочуть заручитись підтримкою з боку США потенційного розміщення європейського військового контингенту в Україні.