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Глава Євроради поговорив з Орбаном про саміт ЄС, присвячений Україні

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Новини — Вівторок, 25 лютого 2025, 21:09 — Олег Павлюк

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у вівторок, 25 лютого, зустрівся з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Про це він повідомив у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Кошта розповів, що прибув до Будапешта, щоб зустрітись із Орбаном та "підготувати спеціальну Європейську раду 6 березня".

"У ці складні часи збереження європейської єдності є як ніколи важливим", – додав він.

Сам Орбан лаконічно описав зустріч із президентом Євроради цитатою Боба Ділана: "Часи, вони змінюються".

Позачерговий саміт лідерів Європейського Союзу 6 березня, який скликає Кошта, буде присвячений європейській обороні та Україні.

Він відбудеться на тлі дій адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на "припинення війни" в Україні – зокрема переговорів із росіянами.

Тим часом лідери Великої Британії та Франції хочуть заручитись підтримкою з боку США потенційного розміщення європейського військового контингенту в Україні.

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Антоніу Кошта Орбан
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