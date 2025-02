Глава Евросовета поговорил с Орбаном о саммите ЕС, посвященном Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта во вторник, 25 февраля, встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Об этом он сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Кошта рассказал, что прибыл в Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном и "подготовить специальный Европейский совет 6 марта".

"В эти сложные времена сохранение европейского единства является как никогда важным", – добавил он.

Happy to be back in Budapest, to meet @PM_ViktorOrban and prepare the Special European Council of 6 March.



In these challenging times, preserving European unity has never been more important.#EUCO pic.twitter.com/OR7CdvODiD