Глава Евросовета поговорил с Орбаном о саммите ЕС, посвященном Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта во вторник, 25 февраля, встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Об этом он сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Кошта рассказал, что прибыл в Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном и "подготовить специальный Европейский совет 6 марта".

"В эти сложные времена сохранение европейского единства является как никогда важным", – добавил он.

Happy to be back in Budapest, to meet @PM_ViktorOrban and prepare the Special European Council of 6 March.



In these challenging times, preserving European unity has never been more important.#EUCO pic.twitter.com/OR7CdvODiD – António Costa (@eucopresident) February 25, 2025

Сам Орбан лаконично описал встречу с президентом Евросовета цитатой Боба Дилана: "Времена, они меняются".

Внеочередной саммит лидеров Европейского Союза 6 марта, который созывает Кошта, будет посвящен европейской обороне и Украине.

Он состоится на фоне действий администрации Дональда Трампа, направленных на "прекращение войны" в Украине – в частности переговоров с россиянами.

Тем временем лидеры Великобритании и Франции хотят заручиться поддержкой со стороны США потенциального размещения европейского военного контингента в Украине.