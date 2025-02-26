Половина нідерландців – за європейську армію, але лише 18% готові воювати у разі нападу

Майже половина громадян Нідерландів підтримує створення спільної європейської армії на тлі сумнівів у тому, що США продовжать захищати європейських союзників НАТО.

Про це свідчать результати опитування Ipsos для мовника NOS, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що лише троє з десяти голландців очікують, що США продовжать захищати європейських партнерів по НАТО, коли це буде необхідно.

Як можлива відповідь на зміну позиції США на світовій арені, дедалі більше голландців хотіли б бачити створення європейської армії. У грудні таких було 42 відсотки, зараз цього хоче майже половина голландців. Лише 17 відсотків виступають проти створення такої армії. У нинішній ситуації кожна країна ЄС має власну армію.

"Багато людей вважають, що Європа повинна дбати про власну оборону. Ви чуєте це від переможця виборів у Німеччині Мерца, який, ймовірно, стане наступним канцлером, та інших європейських лідерів" – каже Дік Занді, експерт з питань оборони в дослідницькому інституті Clingendael.

Але європейська армія в буквальному сенсі слова не є реалістичним сценарієм, на його думку: "Це абсолютно нездійсненно, ви застрягнете з різними мовами, інтересами безпеки та урядами. Нам дійсно потрібно рухатися в напрямку більшої європейської співпраці у сфері оборони".

Водночас лише незначна кількість опитаних готові піти в армію, коли це необхідно для їхньої власної безпеки: 18% готові і можуть піти в армію, якщо на Нідерланди нападуть. Це більше, ніж у випадку нападу на іншу країну ЄС, коли лише 9 відсотків можуть і хочуть це зробити.

Також серед громадян Нідерландів зріс рівень стурбованості війною в Україні у світлі позиції адміністрації Дональда Трампа, який шукає можливості замирення Росії.

А 46% німців хочуть, щоб наступний федеральний уряд не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима.