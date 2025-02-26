Почти половина граждан Нидерландов поддерживает создание общей европейской армии на фоне сомнений в том, что США продолжат защищать европейских союзников НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos для вещателя NOS, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что только трое из десяти голландцев ожидают, что США продолжат защищать европейских партнеров по НАТО, когда это будет необходимо.

Как возможный ответ на изменение позиции США на мировой арене, все больше голландцев хотели бы видеть создание европейской армии. В декабре таких было 42 процента, сейчас этого хочет почти половина голландцев. Только 17 процентов выступают против создания такой армии. В нынешней ситуации каждая страна ЕС имеет собственную армию.

"Многие люди считают, что Европа должна заботиться о собственной обороне. Вы слышите это от победителя выборов в Германии Мерца, который, вероятно, станет следующим канцлером, и других европейских лидеров" – говорит Дик Занди, эксперт по вопросам обороны в исследовательском институте Clingendael.

Но европейская армия в буквальном смысле слова не является реалистичным сценарием, по его мнению: "Это совершенно неосуществимо, вы застрянете с разными языками, интересами безопасности и правительствами. Нам действительно нужно двигаться в направлении большего европейского сотрудничества в сфере обороны".

В то же время лишь незначительное количество опрошенных готовы пойти в армию, когда это необходимо для их собственной безопасности: 18% готовы и могут пойти в армию, если на Нидерланды нападут. Это больше, чем в случае нападения на другую страну ЕС, когда только 9 процентов могут и хотят это сделать.

Также среди граждан Нидерландов вырос уровень обеспокоенности войной в Украине в свете позиции администрации Дональда Трампа, который ищет возможности примирения России.

А 46% немцев хотят, чтобы следующее федеральное правительство не поддерживало Украину ни оружием, ни деньгами.