Глава МЗС Латвії: Путін спробує досягти на мирних переговорах того, чого не зміг у війні

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже попереджає, що глава Кремля Владімір Путін намагатиметься досягти на мирних переговорах того, чого йому не вдалося досягти у війні проти України – послабити Сполучені Штати і відновити контроль над Україною.

Про це вона сказала в інтерв'ю Associated Press, передає "Європейська правда".

Браже зазначає, що Росія з населенням 140 мільйонів зуміла отримати контроль над менш ніж 20% України з населенням 40 мільйонів з моменту захоплення Криму в 2014 році і початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Путіну не вдалося послабити США та військовий альянс НАТО, який він очолює, або скинути демократичний уряд у Києві.

Тому, коли справа доходить до пошуку миру, "я думаю, що труднощі пов'язані з росіянами, тому що росіяни – це ті, хто хоче послабити владу США, і хто хоче послабити США у світі в цілому", – сказала Браже.

За її словами, світ бачить, що коли Путін втручається в інші країни, він хоче контролювати як територію, так і політичний вибір їхніх урядів. У Сирії, наприклад, він підтримав авторитарний режим Башара Асада і отримав військові бази на Середземному морі.

Але Путін не отримав того, що хотів під час трирічної війни в Україні, і "він намагатиметься отримати це через мирні переговори", вважає Браже.

"Тому важливо чітко пам'ятати про цю перспективу в будь-якій угоді, яку ми обговорюємо або укладаємо", – наголосила вона.

Вона сказала, що хоча в переговорах минулого тижня в Саудівській Аравії брали участь лише офіційні представники США та Росії, "Європа включена" в мирні дискусії завдяки постійному спілкуванню як з українцями, так і з американцями.

Минулого тижня Латвія оголосила, що збільшить витрати на оборону до 4% ВВП наступного року і продовжить рухатися до 5%.

"Ми інвестуємо в нашу власну спроможність. Ми хотіли б, щоб усі європейці робили так само. Це одне з питань, які ми обговорюємо", – сказала Браже.

Як члени НАТО, сказала Браже, Латвія і сусідні балтійські країни – Естонія і Литва – повинні бути готовими до будь-якої майбутньої агресії з боку Росії. Вона зазначила, що їхня увага зосереджена на стримуванні – ранньому попередженні, швидкому реагуванні, військовому потенціалі і політичній волі.

Нагадаємо, глава МЗС Чехії заявив, що той факт, що США почали переговори з Росією, не означає, що результат цих розмов щось змінить.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.