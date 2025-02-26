Глава МИД Латвии: Путин попытается достичь на мирных переговорах того, чего не смог в войне

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже предупреждает, что глава Кремля Владимир Путин попытается достичь на мирных переговорах того, чего ему не удалось достичь в войне против Украины – ослабить Соединенные Штаты и восстановить контроль над Украиной.

Об этом она сказала в интервью Associated Press, передает "Европейская правда".

Браже отмечает, что Россия с населением 140 миллионов сумела получить контроль над менее чем 20% Украины с населением 40 миллионов с момента захвата Крыма в 2014 году и начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Путину не удалось ослабить США и военный альянс НАТО, который он возглавляет, или свергнуть демократическое правительство в Киеве.

Поэтому, когда дело доходит до поиска мира, "я думаю, что трудности связаны с русскими, потому что русские – это те, кто хочет ослабить власть США, и кто хочет ослабить США в мире в целом", – сказала Браже.

По ее словам, мир видит, что когда Путин вмешивается в другие страны, он хочет контролировать как территорию, так и политический выбор их правительств. В Сирии, например, он поддержал авторитарный режим Башара Асада и получил военные базы на Средиземном море.

Но Путин не получил того, что хотел во время трехлетней войны в Украине, и "он будет пытаться получить это через мирные переговоры", считает Браже.

"Поэтому важно четко помнить об этой перспективе в любой сделке, которую мы обсуждаем или заключаем", – подчеркнула она.

Она сказала, что хотя в переговорах на прошлой неделе в Саудовской Аравии участвовали только официальные представители США и России, "Европа включена" в мирные дискуссии благодаря постоянному общению как с украинцами, так и с американцами.

На прошлой неделе Латвия объявила, что увеличит расходы на оборону до 4% ВВП в следующем году и продолжит двигаться к 5%.

"Мы инвестируем в нашу собственную способность. Мы хотели бы, чтобы все европейцы делали так же. Это один из вопросов, которые мы обсуждаем", – сказала Браже.

Как члены НАТО, сказала Браже, Латвия и соседние балтийские страны – Эстония и Литва – должны быть готовыми к любой будущей агрессии со стороны России. Она отметила, что их внимание сосредоточено на сдерживании – раннем предупреждении, быстром реагировании, военном потенциале и политической воле.

Напомним, глава МИД Чехии заявил, что тот факт, что США начали переговоры с Россией, не означает, что результат этих разговоров что-то изменит.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.