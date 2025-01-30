Литовські прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили ймовірний тунель контрабандистів

Прикордонники Державної прикордонної служби Литви виявили 25-метровий підземний тунель на кордоні з Білоруссю, який, можливо, використовувався для контрабанди.

Про це литовському мовнику LRT повідомив представник прикордонників Гедрюс Мішутіс, пише "Європейська правда".

Як розповів Мішутіс, тунель був виявлений поблизу села Пасваліс.

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"Оскільки розпочато досудове розслідування, ми узгоджуємо всі деталі з прокуратурою. Незабаром ми опублікуємо звіт з усіма подробицями", – запевнив він.

Фото: LRT

Як відомо, після встановлення фізичного бар'єра на кордоні Литви з Білоруссю контрабандистам стало набагато складніше здійснювати свою незаконну діяльність. Однак вони знаходять нові способи контрабанди, наприклад, за допомогою метеорологічних куль.

На початку грудня прикордонники Литви перехопили у Швянченіському районі безпілотний літак контрабандистів, який прибув із Білорусі.

8 січня уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів.

А у ніч проти 21 січня литовські прикордонники перехопили чотири повітряні кулі з пакунками нелегального тютюну у Варенському районі.