Литовські прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили ймовірний тунель контрабандистів
Новини — Четвер, 30 січня 2025, 13:41 —
Прикордонники Державної прикордонної служби Литви виявили 25-метровий підземний тунель на кордоні з Білоруссю, який, можливо, використовувався для контрабанди.
Про це литовському мовнику LRT повідомив представник прикордонників Гедрюс Мішутіс, пише "Європейська правда".
Як розповів Мішутіс, тунель був виявлений поблизу села Пасваліс.
"Оскільки розпочато досудове розслідування, ми узгоджуємо всі деталі з прокуратурою. Незабаром ми опублікуємо звіт з усіма подробицями", – запевнив він.
Як відомо, після встановлення фізичного бар'єра на кордоні Литви з Білоруссю контрабандистам стало набагато складніше здійснювати свою незаконну діяльність. Однак вони знаходять нові способи контрабанди, наприклад, за допомогою метеорологічних куль.
На початку грудня прикордонники Литви перехопили у Швянченіському районі безпілотний літак контрабандистів, який прибув із Білорусі.
8 січня уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів.
А у ніч проти 21 січня литовські прикордонники перехопили чотири повітряні кулі з пакунками нелегального тютюну у Варенському районі.