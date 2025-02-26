Лидеры ЕС заслушали доклад Макрона о встрече с Трампом и обсудили саммит 6 марта

Руководители 27 государств Европейского Союза 26 февраля провели видеоконференцию, во время которой заслушали информацию от президента Франции Эмманюэля Макрона о его переговорах с президентом США Дональдом Трампом и обсудили подготовку к экстренному саммиту Европейского совета, запланированному на 6 марта.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Лидеры государств-членов ЕС послушали рассказ Макрона о его встрече с Трампом в Вашингтоне и наметили планы на внеочередной саммит 6 марта.

"Все 27 государств-членов участвовали в видеоконференции", – сообщил „Европейской правде" один из чиновников ЕС.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта рассказал некоторые детали встречи на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

"Продолжая работать над тесной европейской координацией, сегодня президент Эмманюэль Макрон проинформировал лидеров ЕС о своей встрече с Дональдом Трампом в начале этой недели в Вашингтоне", – написал он.

Также Кошта сообщил, что было "очень полезно подготовить наш специальный Европейский Совет 6 марта, где мы примем решение относительно нашей поддержки Украины и усиления европейской обороны".

"Чтобы достичь мира через силу, мы должны действовать вместе, подчеркнул я сегодня на встрече лидеров ЕС", – написал также в соцсети Х (Twitter) президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, что во время встречи с Макроном 24 февраля Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.

По данным СМИ, Трамп не дал французскому президенту Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента.

Впрочем, 26 февраля во Франции заявили, что поддержать европейских миротворцев в Украине.