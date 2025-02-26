Джорджеску окончательно проиграл иск, в котором требовал возобновления отмененных выборов

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску окончательно проиграл в суде по иску, которым требовал возобновить процедуру выборов и организовать второй тур.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Высший суд кассации и правосудия окончательно отклонил апелляцию Джорджеску по иску, в котором он требовал "приостановить" действие документов, рассекреченных Высшим советом национальной обороны, на основании которых КС принял беспрецедентное решение об отмене результатов первого тура.

Судебная волокита по этому иску длилась с декабря, его подала Ассоциация за защиту публичных свобод. Апелляционный суд Бухареста, куда сначала подали иск, отклонил его как неприемлемый.

Это уже второй проигранный Джорджеску суд в Румынии по отмененным выборам.

В январе Европейский суд по правам человека отклонил требование Джорджеску о приостановлении действия решения КС Румынии об отмене результатов первого тура и перезапуске всего избирательного процесса.

Читайте также: Популист, фанат нацистов и украинофоб: почему румыны готовы избрать Джорджеску президентом