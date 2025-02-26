Более 100 офицеров разведки США уволят за сообщения сексуального характера

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что более 100 сотрудников разведки будут уволены за сообщения откровенно сексуального характера в чатах Агентства национальной безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

По ее словам, более 100 человек со всего разведывательного сообщества способствовали и участвовали в том, что на самом деле является "просто вопиющим нарушением доверия".

"Сегодня я издала приказ о том, что все они будут уволены, а их допуски к секретной информации будут аннулированы", – сказала Габбард во вторник.

"Они нагло использовали платформу АНБ, предназначенную для профессионального использования, для такого действительно ужасного поведения", – добавила она.

За несколько часов до интервью Габбард в эфире Foc News пресс-секретарь Офиса директора национальной разведки Алекса Хеннинг заявила, что различным разведывательным службам было поручено до пятницы выявить и уволить сотрудников, участвовавших в откровенно сексуальных разговорах, а также отозвать их допуски к работе.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет в прошлом выплатил 50 тысяч долларов женщине, которая заявила о сексуальном насилии.

А президента США Дональда Трампа суд признал виновным по делу о плате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.