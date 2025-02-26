У Нідерландах зміцнились підозри у справі про смертельний вибух в житловому будинку у Гаазі

У Нідерландах просувається розслідування вибуху в житловому будинку у Гаазі у грудні 2024 року, підозри стосовно трьох із чотирьох затриманих розширили.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Прокуратура розширила підозри стосовно трьох із чотирьох затриманих у зв’язку з вибухом у кварталі Тарвекамп на півночі Гааги – чоловіків віком від 23 до 33 років.

Спершу їх підозрювали у причетності до вибуху, тепер йдеться про підозру у вбивстві.

Слідство з’ясувало, що підозрювані закупили близько 200 літрів бензину, щоб влаштувати підпал у магазині весільних товарів, розміщеному на першому поверсі будівлі, та розлили його на весільні сукні і всередині будівлі. Як вважають, ціллю був саме магазин з метою помсти. Що саме призвело до вибуху настільки руйнівної сили, поки не з’ясували.

Перше засідання у справі заплановане на 14 березня.

Нагадаємо, вибух стався рано вранці 7 грудня у кварталі Тарвекамп на півночі Гааги, внаслідок нього обвалились уся секція будівлі, від вибухової хвилі постраждали і довколишні будинки.

Внаслідок вибуху загинули шестеро людей і четверо постраждали.

Міська влада після того заборонила новорічні феєрверки у районі задля спокою постраждалих.