Смертельний вибух в будинку у Гаазі: слідство схиляється до версії про злочин

Розслідування щодо смертельного вибуху житловому будинку в Гаазі у Нідерландах схиляється до версії про злочинний задум.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Підозрюваними у справі щодо вибуху у житловому будинку в кварталі Тарвекамп на півночі Гааги є четверо чоловіків віком від 23 до 33 років. Найстарший є колишнім чоловіком власниці магазину весільних суконь та аксесуарів, що розташовувався на першому поверсі у секції будинку, де стався вибух. Підозрюють, що вибух був помстою.

Двоє з підозрюваних ще за тиждень до подій привернули увагу поліції. У їхньому мікроавтобусі виявили потужні феєрверки та каністри з пальним.

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У прокуратурі вважають, що підозрювані вже тоді готувалися влаштувати вибух або підпал.

З кінця грудня усім чотирьом продовжили арешт на ще 90 днів. Перші слухання у суді заплановані на 14 березня.

Нагадаємо, вибух стався рано вранці 7 грудня у кварталі Тарвекамп на півночі Гааги, внаслідок нього обвалились уся секція будівлі, від вибухової хвилі постраждали і довколишні будинки.

Внаслідок вибуху загинули шестеро людей і четверо постраждали.

Міська влада після того заборонила новорічні феєрверки у районі задля спокою постраждалих.