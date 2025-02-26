В Нидерландах укрепились подозрения по делу о смертельном взрыве в жилом доме в Гааге

В Нидерландах продвигается расследование взрыва в жилом доме в Гааге в декабре 2024 года, подозрения в отношении трех из четырех задержанных расширили.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Прокуратура расширила подозрения в отношении трех из четырех задержанных в связи со взрывом в квартале Тарвекамп на севере Гааги – мужчин в возрасте от 23 до 33 лет.

Сначала их подозревали в причастности к взрыву, теперь речь идет о подозрении в убийстве.

Следствие выяснило, что подозреваемые закупили около 200 литров бензина, чтобы устроить поджог в магазине свадебных товаров, расположенном на первом этаже здания, и разлили его на свадебные платья и внутри здания. Как полагают, целью был именно магазин с целью мести. Что именно привело к взрыву столь разрушительной силы, пока не выяснили.

Первое заседание по делу запланировано на 14 марта.

Напомним, взрыв произошел рано утром 7 декабря в квартале Тарвекамп на севере Гааги, в результате него обвалились вся секция здания, от взрывной волны пострадали и близлежащие дома.

В результате взрыва погибли шесть человек и четверо пострадали.

Городские власти после того запретили новогодние фейерверки в районе для спокойствия пострадавших.