Премʼєрка Італії виступає за гарантії безпеки для України "в контексті НАТО"

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні вважає, що найкращим варіантом гарантій безпеки для України буде їхнє втілення в межах Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала за підсумками зустрічі з премʼєром Швеції Ульфом Крістерссоном у Римі 26 лютого.

Мелоні розповіла, що, серед іншого, обговорила зі шведським колегою зусилля, спрямовані на те, "щоб закласти основи справедливого і тривалого миру в Україні".

"Цієї мети можна досягти лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки, щоб те, що ми бачили протягом останніх трьох років, не повторилося, і щоб європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, могли натомість почуватись у безпеці", – зазначила глава уряду Італії.

Вона зазначила, що такі гарантії "повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу".

"Тому я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим, і який саме запобігає ризику того, що Європа може незабаром знову скотитись у драму війни", – зазначила Мелоні.

За її словами, інші рішення стосовно гарантій безпеки "видаються мені складнішим і, відверто кажучи, менш ефективними".

Премʼєрка Італії, яка налагодила гарні відносини з Дональдом Трампом, в останні тижні стримано коментувала зусилля його адміністрації стосовно "завершення війни" Росії проти України.

У США раніше сказали, що не бачать членство України в НАТО частиною мирного "врегулювання".