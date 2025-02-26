Премьер Италии выступает за гарантии безопасности для Украины "в контексте НАТО"

Итальянская премьер-министр Джорджа Мелони считает, что лучшим вариантом гарантий безопасности для Украины будет их воплощение в рамках Североатлантического Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Риме 26 февраля.

Мелони рассказала, что, среди прочего, обсудила со шведским коллегой усилия, направленные на то, "чтобы заложить основы справедливого и прочного мира в Украине".

"Этой цели можно достичь только при условии предоставления Киеву адекватных гарантий безопасности, чтобы то, что мы видели в течение последних трех лет, не повторилось, и чтобы европейские страны, которые испытывают наибольшую угрозу, могли взамен чувствовать себя в безопасности", – отметила глава правительства Италии.

Она отметила, что такие гарантии "должны быть реализованы в контексте Атлантического альянса".

"Поэтому я считаю, что это лучшая структура для обеспечения мира, который не является ни хрупким, ни временным, и который именно предотвращает риск того, что Европа может вскоре снова скатиться в драму войны", – отметила Мелони.

По ее словам, другие решения относительно гарантий безопасности "кажутся мне более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными".

Премьер Италии, которая наладила хорошие отношения с Дональдом Трампом, в последние недели сдержанно комментировала усилия его администрации по "завершению войны" России против Украины.

В США ранее сказали, что не видят членство Украины в НАТО частью мирного "урегулирования".