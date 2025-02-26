Парламент Румынии окончательно одобрил сбивание дронов, нарушающих воздушное пространство

Верхняя палата парламента Румынии, Сенат, в среду, 26 февраля, приняла закон, который позволяет сбивать беспилотники, нарушающие ее воздушное пространство.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Принятый закон предусматривает, что дроны, которые незаконно пересекают государственную границу Румынии и осуществляют полеты в национальном воздушном пространстве без разрешения, "могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль".

После одобрения парламентом закон пойдет на подпись президенту, обязанности которого исполняет Илие Боложан.

Напомним, в конце октября 2024 года Минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение законопроект, который усиливает меры по регулированию воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов.

В декабре правительство одобрило законопроект.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует южные регионы Украины.