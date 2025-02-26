Поліція Німеччини перевіряє спробу підпалу, повʼязану із заводом Tesla

Німецька поліція заявила, що розслідує ймовірний підпал на будівельному майданчику в Берліні, який може бути повʼязаний із протестом проти розширення заводу Tesla Ілона Маска.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За повідомленням поліції Берліна, у вівторок ввечері невідомі підпалили кілька будівельних майданчиків і залізничні сигнальні кабелі в столичному районі Марцан.

Правоохоронці припускають, що пожежі – під час гасіння яких довелось обмежувати рух трамваїв і автотранспорту – були спричинені підпалами екстремістів.

Розслідуванням займається поліція державної безпеки Державного відомства кримінальних розслідувань Німеччини.

У день підпалу в інтернеті був опублікований лист-зізнання від представників радикальної лівої організації, яка нібито взяла на себе відповідальність за підпал будівельних кранів і кабельних шахт.

У листі йшлось, що підпал був протестом проти будівельної компанії Strabag, яка співпрацює з Tesla у розширенні заводу в Грюнхайде, і Deutsche Bahn – оскільки під завод було розчищено 50 гектарів лісу для будівництва вантажної станції.

Tesla відкрила завод у Грюнхайде – свій єдиний виробничий майданчик у Європі – у 2022 році, а через рік оголосила про плани розширення. Але план викликає гнів серед місцевих жителів і захисників довкілля.

Це не перший подібний інцидент на обʼєкті: у березні 2024 року завод він змушений зупинити виробництво після підозри у підпалі ліній електропередач, за яку взяла відповідальність ультраліва група.

Ілон Маск також привернув до себе все більшу критику в Німеччині після того, як підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини" напередодні виборів до Бундестагу минулих вихідних.