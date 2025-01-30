Чому Маск підтримав німецьких ультраправих і які наслідки це матиме

Ілон Маск, близький соратник президента США Дональда Трампа і найбагатша людина планети, задає тон німецькій виборчій кампанії. Своїми заявами на підтримку ультраправих він змушує нервувати німецькі мейнстримні партії напередодні парламентських виборів 23 лютого.

Про те, чи здатен мільярдер реально вплинути на результат голосування та які далекосяжні наслідки можуть мати його дії, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори. Далі – стислий її виклад.

Ще кілька років тому Ілон Маск вважав Німеччину цілком достойною країною для того, щоб розмістити у ній свій єдиний завод Tesla у Європі. Коли у березні 2022 року завод випустив перші автомобілі, американський бізнесмен виглядав для німців джерелом добрих новин, що створив робочі місця і приніс доходи в бюджет.

Та через зовсім невеликий проміжок часу стосунки Маска з Німеччиною змінились до невпізнання.

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"Німеччина балансує не межі економічного та культурного колапсу", "Німеччині стало комфортно у посередності", "колишній двигун Європи потопає в бюрократії та репресивному регулюванні". Це цитати з гостьової статті Ілона Маска, що вийшла у виданні Welt am Sonntag наприкінці грудня, й вони дуже точно відображають різку зміну Маскової риторики.

У статті Маск відкрито агітував німців голосувати за "Альтернативу для Німеччини", чиї гілки й окремі члени, як відомо, офіційно визнані німецькими спецслужбами правоекстремістськими.

Попри це, на думку Маска, саме ця партія є "останньою іскрою надії для країни".

В останні місяці Маск часто ділився у своїх дописах в Х позитивними статтями про "АдН" і закликав підтримувати партію.

Та апогеєм Маскової агітації стала онлайн-поява на передвиборчому заході "АдН" у східнонімецькому місті Галле. Серед іншого він заявив, що "Альтернатива" нібито має підтримку адміністрації Трампа.

З одного боку підтримка Маском цієї партії виглядає парадоксально, бо він є символом і найкращим уособленням глобалізації, а "Альтернатива для Німеччини" – націоналістична партія, чиї члени виступають за закриті кордони та часто мають сильні антиамериканські настрої.

Утім, насправді в американського мільярдера з німецькими ультраправими є чимало спільного.

Його погляди перегукуються з програмними пунктами "АдН". Наприклад, він також критикував коронавірусні обмеження, виступав проти нелегальної імміграції і трансгендерних людей.

А ще, як і "АдН", Маск з огидою ставиться до "державної цензури" та підтримує "абсолютну свободу" вираження поглядів – у своєму, особливому розумінні, яке вилилось у те, що його платформу Х заполонили фейки та дезінформація.

Один із провідних інтересів Маска – економічний. Він хвалив "АдН" за плани демонтувати надмірне державне регулювання, зменшити податки та дерегулювати ринок.

Виграти від цього міг би, головним чином, його завод Tesla у Бранденбурзі, який чекає на розширення.

За останній час рейтинг "АдН" дещо зріс, але наразі немає чіткої відповіді на те, чи допоможе Маск "Альтернативі для Німеччини" ще наростити популярність.

Проте політики з мейнстримних партій все ж публічно висловлюють занепокоєння втручанням мільярдера.

Не виключено, що дружба з Маском могла б допомогти "АдН" сформувати образ більш поміркованої партії, яка може бути "нормальним" коаліційним партнером.

Нині у Німеччині усі політичні партії відмовляються від формування коаліції з ультраправими, але з огляду на вибори-2029, через чотири роки "АдН" могла б уже не виглядати настільки токсичною – у тому числі завдяки тим зусиллям, яких нині докладає Ілон Маск.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.