Полиция Германии проверяет попытку поджога, связанную с заводом Tesla

Немецкая полиция заявила, что расследует вероятный поджог на строительной площадке в Берлине, который может быть связан с протестом против расширения завода Tesla Илона Маска.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По сообщению полиции Берлина, во вторник вечером неизвестные подожгли несколько строительных площадок и железнодорожные сигнальные кабели в столичном районе Марцан.

Правоохранители предполагают, что пожары – во время тушения которых пришлось ограничивать движение трамваев и автотранспорта – были вызваны поджогами экстремистов.

Расследованием занимается полиция государственной безопасности Государственного ведомства уголовных расследований Германии.

В день поджога в интернете было опубликовано письмо-признание от представителей радикальной левой организации, которая якобы взяла на себя ответственность за поджог строительных кранов и кабельных шахт.

В письме говорилось, что поджог был протестом против строительной компании Strabag, которая сотрудничает с Tesla в расширении завода в Грюнхайде, и Deutsche Bahn – поскольку под завод было расчищено 50 гектаров леса для строительства грузовой станции.

Tesla открыла завод в Грюнхайде – свою единственную производственную площадку в Европе – в 2022 году, а через год объявила о планах расширения. Но план вызывает гнев среди местных жителей и защитников окружающей среды.

Это не первый подобный инцидент на объекте: в марте 2024 года завод был вынужден остановить производство после подозрения в поджоге линий электропередач, за которое взяла ответственность ультралевая группа.

Илон Маск также привлек к себе все большую критику в Германии после того, как поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии" накануне выборов в Бундестаг в минувшие выходные.