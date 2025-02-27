Глава МЗС Естонії: у Європи є достатньо важелів, щоб тиснути на РФ у переговорах

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликає європейські держави використати весь свій вплив на Росію в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю RND, повідомляє "Європейська правда".

За словами Тсахкна, Європа зараз займає дуже сильну позицію, але слід захищати цю позицію.

"Путін дотримується свого головного мотиву війни. Метою Росії у цій війні є не лише здобуття території в Україні, але й зміна всієї архітектури європейської безпеки", – сказав він.

Тому, за словами естонського міністра, не можна допустити поганої угоди без значного впливу з боку Європи та України.

"Ми, європейці, маємо багато чого в наших руках, щоб чинити тиск на Росію на переговорах", – сказав Тсахкна.

Лідер Росії Путін хоче повернути "220 мільярдів євро заморожених активів" і домогтися скасування санкцій проти російської економіки, зазначив міністр.

"І те, і інше в наших руках, а не в руках американців", – сказав він.

Тсахкна також зазначив, що Трамп не дуже серйозно ставиться до злочинів, скоєних Путіним в Україні.

"Ми не повинні дозволити Трампу переписати історію в гонитві за швидкою угодою. На жаль, ми бачимо, що переговори вже ведуться і незабаром відбудуться переговори між двома президентами на рівних", – сказав міністр.

" Ми повинні тиснути на Росію економічно і за допомогою санкцій, щоб Москва не мала кращої позиції на переговорах. Якщо Росія, а потім і США хочуть говорити про Європу та Україну, неможливо приймати рішення без нашої згоди", – наголосив він.

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що в межах "врегулювання війни" в Україні Владімір Путін буде змушений піти на певні поступки.

Раніше президент США також заявив, що Україні "можна забути про НАТО" в межах майбутньої "мирної угоди".

Він також відмовився обіцяти конкретні гарантії безпеки Україні з боку Штатів, заявивши, що це має робити Європа.