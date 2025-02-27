Глава МИД Эстонии: у Европы есть достаточно рычагов, чтобы давить на РФ в переговорах

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призывает европейские государства использовать все свое влияние на Россию в переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью RND, сообщает "Европейская правда".

По словам Тсахкна, Европа сейчас занимает очень сильную позицию, но следует защищать эту позицию.

"Путин придерживается своего главного мотива войны. Целью России в этой войне является не только получение территории в Украине, но и изменение всей архитектуры европейской безопасности", – сказал он.

Поэтому, по словам эстонского министра, нельзя допустить плохой сделки без значительного влияния со стороны Европы и Украины.

"Мы, европейцы, имеем многое в наших руках, чтобы оказать давление на Россию на переговорах", – сказал Тсахкна.

Лидер России Путин хочет вернуть "220 миллиардов евро замороженных активов" и добиться отмены санкций против российской экономики, отметил министр.

"И то, и другое в наших руках, а не в руках американцев", – сказал он.

Тсахкна также отметил, что Трамп не слишком серьезно относится к преступлениям, совершенным Путиным в Украине.

"Мы не должны позволить Трампу переписать историю в погоне за быстрой сделкой. К сожалению, мы видим, что переговоры уже ведутся и вскоре состоятся переговоры между двумя президентами на равных", – сказал министр.

"Мы должны давить на Россию экономически и с помощью санкций, чтобы Москва не имела лучшей позиции на переговорах. Если Россия, а затем и США хотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия", – подчеркнул он.

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что в рамках "урегулирования войны" в Украине Владимир Путин будет вынужден пойти на определенные уступки.

Ранее президент США также заявил, что Украине "можно забыть о НАТО „ в рамках будущего "мирного соглашения".

Он также отказался обещать конкретные гарантии безопасности Украине со стороны Штатов, заявив, что это должна делать Европа.