Послы G7 в Украине приветствовали закон о создании двух специализированных админсудов

Послы G7 в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона, который предусматривает создание двух административных судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Об этом говорится в сообщении группы послов G7 в соцсети Х (Twitter) в четверг, сообщает "Европейская правда".

Дипломаты отметили, что это решение посылает четкий сигнал о приверженности Украины продолжению ключевых реформ в судебной сфере.

"Мы приветствуем голосование Верховной Радой за закон о создании административных судов", – сказано в сообщении группы послов G7.

We welcome the vote of the Verkhovna Rada on the establishment of the administrative courts. This sends a strong signal that Ukraine remains committed to key judicial reforms.