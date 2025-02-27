Послы G7 в Украине приветствовали закон о создании двух специализированных админсудов

Послы G7 в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона, который предусматривает создание двух административных судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Об этом говорится в сообщении группы послов G7 в соцсети Х (Twitter) в четверг, сообщает "Европейская правда".

Дипломаты отметили, что это решение посылает четкий сигнал о приверженности Украины продолжению ключевых реформ в судебной сфере.

"Мы приветствуем голосование Верховной Радой за закон о создании административных судов", – сказано в сообщении группы послов G7.

We welcome the vote of the Verkhovna Rada on the establishment of the administrative courts. This sends a strong signal that Ukraine remains committed to key judicial reforms. – G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 27, 2025

Верховная Рада 26 февраля 234 голосами проголосовала в целом за закон №12368-1 о создании Высшего административного суда, предусматривающий создание двух судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда в высшие специализированные суды.

В ОО "Центр противодействия коррупции" отметили, что формально парламент выполнил требования ЕС и МВФ, "однако осталось несколько норм, которые позволят власти продвигать на должности ручных судей и влиять на решения апелляционной инстанции".

Теперь Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона.