В Орбана не вірять, що Трамп не приїде в Угорщину протягом свого терміну

Керівник апарату премʼєра Угорщини Гергей Гуяш у четвер назвав "неможливим", щоб президент США Дональд Трамп не відвідав Угорщину протягом свого терміну.

Про це він сказав на брифінгу журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ATV.

У Гуяша поцікавились про перспективи потенційної зустрічі Віктора Орбана з Дональдом Трампом, на що той відповів, що вважає майже "неможливим", щоб Трамп не відвідав Угорщину під час свого президентства.

Гуяш також зазначив, що зустріч Трампа і Орбана відбудеться в осяжному майбутньому. Ймовірно – у Вашингтоні, і ще до парламентських виборів в Угорщині 2026 року.

Нещодавно Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Дональда Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".

Перед виборами у США Орбан обіцяв відкоркувати кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.