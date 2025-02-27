У Орбана не верят, что Трамп не приедет в Венгрию в течение своего срока

Руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш в четверг назвал "невозможным", чтобы президент США Дональд Трамп не посетил Венгрию в течение своего срока.

Об этом он сказал на брифинге журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ATV.

У Гуйяша поинтересовались о перспективах потенциальной встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом, на что тот ответил, что считает почти "невозможным", чтобы Трамп не посетил Венгрию во время своего президентства.

Гуйяш также отметил, что встреча Трампа и Орбана состоится в обозримом будущем. Вероятно, в Вашингтоне, и еще до парламентских выборов в Венгрии 2026 года.

Недавно Орбан заявил, что вместе с началом второго президентства Дональда Трампа он начинает новую фазу наступления, "целью которого является оккупация Брюсселя".

Перед выборами в США Орбан обещал откупорить несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.