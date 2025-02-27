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Конгресмен пропонує запровадити купюру у $250 з портретом Трампа

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Новини — Четвер, 27 лютого 2025, 16:06 — Олег Павлюк

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив про наміри подати законопроєкт, який запровадить купюру номіналом 250 доларів з портретом Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Post.

У своєму X (Twitter) Вілсон продемонстрував згенерований штучним інтелектом дизайн купюри номіналом у $250 з портретом Трампа.

"Байденофляція (тобто інфляція за президентства Байдена. – Ред.) зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента!" – прокоментував конгресмен.

Як вказує The New York Post, майбутній законопроєкт суперечить чинному закону від 1866 року, яке забороняє зображати на американських грошах портрети будь-яких живих людей.

Крім того, у США вже понад пів століття немає в обігу купюр номіналом понад 100 доларів через їхню непопулярність.

Про свою ініціативу Вілсон оголосив через понад тиждень після того, як конгресменка зі штату Нью-Йорк Клаудія Тенні запропонувала оголосити день народження Трампа федеральним святом.

Інший колега Тенні, республіканець Енді Оглс запропонував змінити Конституцію США, аби дозволити Дональду Трампу переобратись на третій президентський термін.

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