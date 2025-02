Конгресмен пропонує запровадити купюру у $250 з портретом Трампа

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив про наміри подати законопроєкт, який запровадить купюру номіналом 250 доларів з портретом Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Post.

У своєму X (Twitter) Вілсон продемонстрував згенерований штучним інтелектом дизайн купюри номіналом у $250 з портретом Трампа.

"Байденофляція (тобто інфляція за президентства Байдена. – Ред.) зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента!" – прокоментував конгресмен.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3