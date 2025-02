Конгрессмен предлагает ввести купюру в $250 с портретом Трампа

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон объявил о намерениях подать законопроект, который введет купюру номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Post.

В своем X (Twitter) Уилсон продемонстрировал сгенерированный искусственным интеллектом дизайн купюры номиналом в $250 с портретом Трампа.

"Байденофляция (то есть инфляция при президентстве Байдена. – Ред.) разрушила экономику, заставив американские семьи носить с собой больше наличных. Самая ценная купюра для самого ценного президента!" – прокомментировал конгрессмен.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3