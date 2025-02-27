Конгрессмен предлагает ввести купюру в $250 с портретом Трампа

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон объявил о намерениях подать законопроект, который введет купюру номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Post.

В своем X (Twitter) Уилсон продемонстрировал сгенерированный искусственным интеллектом дизайн купюры номиналом в $250 с портретом Трампа.

"Байденофляция (то есть инфляция при президентстве Байдена. – Ред.) разрушила экономику, заставив американские семьи носить с собой больше наличных. Самая ценная купюра для самого ценного президента!" – прокомментировал конгрессмен.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3 – Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025

Как указывает The New York Post, будущий законопроект противоречит действующему закону от 1866 года, который запрещает изображать на американских деньгах портреты любых живых людей.

Кроме того, в США уже более полувека нет в обращении купюр номиналом более 100 долларов из-за их непопулярности.

О своей инициативе Уилсон объявил спустя более недели после того, как конгрессменка из штата Нью-Йорк Клаудия Тенни предложила объявить день рождения Трампа федеральным праздником.

Другой коллега Тенни, республиканец Энди Оглс предложил изменить Конституцию США, чтобы позволить Дональду Трампу переизбраться на третий президентский срок.