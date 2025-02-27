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Конгрессмен предлагает ввести купюру в $250 с портретом Трампа

Новости — Четверг, 27 февраля 2025, 16:06 — Олег Павлюк

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон объявил о намерениях подать законопроект, который введет купюру номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Post.

В своем X (Twitter) Уилсон продемонстрировал сгенерированный искусственным интеллектом дизайн купюры номиналом в $250 с портретом Трампа.

"Байденофляция (то есть инфляция при президентстве Байдена. – Ред.) разрушила экономику, заставив американские семьи носить с собой больше наличных. Самая ценная купюра для самого ценного президента!" – прокомментировал конгрессмен.

Как указывает The New York Post, будущий законопроект противоречит действующему закону от 1866 года, который запрещает изображать на американских деньгах портреты любых живых людей.

Кроме того, в США уже более полувека нет в обращении купюр номиналом более 100 долларов из-за их непопулярности.

О своей инициативе Уилсон объявил спустя более недели после того, как конгрессменка из штата Нью-Йорк Клаудия Тенни предложила объявить день рождения Трампа федеральным праздником.

Другой коллега Тенни, республиканец Энди Оглс предложил изменить Конституцию США, чтобы позволить Дональду Трампу переизбраться на третий президентский срок.

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