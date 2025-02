МИД Румынии ответил Маску, который возмутился задержанием Джорджеску

В Министерстве иностранных дел Румынии отреагировали на критику задержания антизападного экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску со стороны Илона Маска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Комментируя задержание Джорджеску, Маск в среду написал в своем X (Twitter), что в Румынии "арестовали человека, который набрал больше всего голосов на президентских выборах в Румынии", и что это "ненормально".

В ответ на пост Маска представитель румынского МИД Андрей Тарнеа заявил, что правосудие в Румынии является независимым, и "никто не стоит над законом".

"Система правосудия должна функционировать без давления и вмешательства. Республика Румыния является демократическим правовым государством, и власть сосредотачивается на обеспечении свободных, корректных и прозрачных выборов", – отметил он.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu