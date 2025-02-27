Рейтинг антиукраїнської партії у Польщі продовжує зростати

Хоча блок партій "Громадянська коаліція", який перебуває при владі у Польщі, й далі зберігає лідерство, антиукраїнська партія "Конфедерація" помітно наростила підтримку за останній місяць.

Про це свідчить опитування United Surveys на замовлення порталу Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, "Громадянську коаліцію" на виборах, якби вони відбулись найближчим часом, були б готові підтримувати 32,3% виборців. Це практично такий само результат, як і місяць тому.

Найбільша опозиційна партія Польщі, консервативна "Право і справедливість" опинилась на другому місці з 28,1% голосів. Падіння її підтримки за місяць виявилось найбільшим – майже 2 відсоткові пункти.

На третьому місці опинилась ультраправа й антиукраїнська партія "Конфедерація" з 16,1%. Її зростання у порівнянні з січнем становить 3,4 пункта, що є найбільшим серед усіх найбільших партій Польщі.

У січні, нагадаємо, "Конфедерація" набирала 13,5% і вже тоді показала ріст на майже 4 відсоткові пункти.

Якщо "Конфедерація" збереже свою підтримку, то може розраховувати на 78 місць у Сеймі.

До парламенту Польщі також теоретично може потрапити ліберальний блок "Третій шлях" (8%) і "Ліві" (7,6%), рейтинги яких за останній місяць практично не змінились.

Нещодавно антиукраїнський кандидат у президенти Польщі від "Конфедерації" Славомір Менцен відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, де записав провокативне відео, що викликало жорстку реакцію міського голови Андрія Садового.