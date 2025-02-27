Рейтинг антиукраинской партии в Польше продолжает расти

Хотя блок партий "Гражданская коалиция", который находится у власти в Польше, и дальше сохраняет лидерство, антиукраинская партия "Конфедерация" заметно нарастила поддержку за последний месяц.

Об этом свидетельствует опрос United Surveys по заказу портала Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, "Гражданскую коалицию" на выборах, если бы они состоялись в ближайшее время, были бы готовы поддерживать 32,3% избирателей. Это практически такой же результат, как и месяц назад.

Крупнейшая оппозиционная партия Польши, консервативная "Право и справедливость" оказалась на втором месте с 28,1% голосов. Падение ее поддержки за месяц оказалось самым большим – почти 2 процентных пункта.

На третьем месте оказалась ультраправая и антиукраинская партия "Конфедерация" с 16,1%. Ее рост по сравнению с январем составляет 3,4 пункта, что является крупнейшим среди всех крупнейших партий Польши.

В январе, напомним, "Конфедерация" набирала 13,5% и уже тогда показала рост почти на 4 процентных пункта.

Если "Конфедерация" сохранит свою поддержку, то может рассчитывать на 78 мест в Сейме.

В парламент Польши также теоретически может попасть либеральный блок "Третий путь" (8%) и "Левые" (7,6%), рейтинги которых за последний месяц практически не изменились.

Недавно антиукраинский кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен посетил Львов к годовщине полномасштабного вторжения России, где записал провокационное видео, что вызвало жесткую реакцию городского головы Андрея Садового.