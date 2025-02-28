Суд у Німеччині призупинив депортацію колишнього члена ІДІЛ

Вищий адміністративний суд німецького Мюнстера тимчасово зупинив депортацію шукача притулку і колишнього члена "Ісламської держави".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

За даними слідства, у понеділок таджик наставив на себе ножа у поліцейській дільниці, намагаючись уникнути депортації.

Наступного дня суд задовольнив термінове клопотання таджика і призупинив депортацію, повідомила речниця Вищого адміністративного суду. Не можна виключати, що на батьківщині йому загрожують тортури. Про це раніше повідомляли деякі ЗМІ.

За даними поліції, чоловіка мали взяти під варту для депортації в понеділок. Згідно з повідомленням, у 2017 році він був засуджений до п'яти років позбавлення волі за членство в терористичній організації, так званій "Ісламській державі". Після відбуття покарання його мали депортувати. Згодом заборону на депортацію до Таджикистану було знято.

39-річний виходець з Таджикистану намагався уникнути арешту в передпокої відділення поліції, приставивши ніж собі до шиї. За даними районної адміністрації, він також чинив фізичний опір.

За повідомленнями поліції, він також поранив собі живіт і пошкодив вхідні двері стільцем. Приблизно через три години поліція переконала його здатися. Спецпризначенці заарештували його.

Однак судді Вищого адміністративного суду своїм рішенням, винесеним у прискореному порядку, зупинили депортацію. Ніхто не може бути депортований в країну, де існує загроза життю і здоров'ю – навіть злочинці або підозрювані в загрозі, сказала прессекретарка Вищого адміністративного суду в обґрунтуванні.

Таджикистан відомий тим, що там катують політичних опонентів.

Втім, рішення суддів не є остаточним: у справі очікується ще два провадження, в яких мають бути з'ясовані різні юридичні питання, пов'язані з депортацією.

Німеччина раніше у лютому відправила до Іраку депортаційний літак з 47 особами на борту, він вже приземлився у Багдаді.

Перед цим, 13 лютого, 24-річний громадянин Афганістану, який прибув до Німеччини як прохач притулку 2016 року, навмисно протаранив у Мюнхені на своєму автомобілі демонстрантів, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб і двоє померли.

Після подій в Мюнхені міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер наголосила, що депортацію до Афганістану буде продовжено, але зазначила, що її важко здійснити, оскільки для цього необхідна пряма або непряма співпраця з режимом талібів.