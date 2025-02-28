Суд в Германии приостановил депортацию бывшего члена ИГИЛ

Высший административный суд немецкого Мюнстера временно остановил депортацию искателя убежища и бывшего члена "Исламского государства".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

По данным следствия, в понедельник таджик наставил на себя нож в полицейском участке, пытаясь избежать депортации.

На следующий день суд удовлетворил срочное ходатайство таджика и приостановил депортацию, сообщила пресс-секретарь Высшего административного суда. Нельзя исключать, что на родине ему грозят пытки. Об этом ранее сообщали некоторые СМИ.

По данным полиции, мужчину должны были взять под стражу для депортации в понедельник. Согласно сообщению, в 2017 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы за членство в террористической организации, так называемом "Исламском государстве".

После отбытия наказания его должны были депортировать. Впоследствии запрет на депортацию в Таджикистан был снят.

39-летний выходец из Таджикистана пытался избежать ареста в прихожей отделения полиции, приставив нож себе к шее. По данным районной администрации, он также оказывал физическое сопротивление.

По сообщениям полиции, он также ранил себе живот и повредил входную дверь стулом. Примерно через три часа полиция убедила его сдаться. Спецназовцы арестовали его.

Однако судьи Высшего административного суда своим решением, вынесенным в ускоренном порядке, остановили депортацию. Никто не может быть депортирован в страну, где существует угроза жизни и здоровью – даже преступники или подозреваемые в угрозе, сказала пресс-секретарь Высшего административного суда в обосновании.

Таджикистан известен тем, что там пытают политических оппонентов.

Впрочем, решение судей не является окончательным: по делу ожидается еще два производства, в которых должны быть выяснены различные юридические вопросы, связанные с депортацией.

Германия ранее в феврале отправила в Ирак депортационный самолет с 47 лицами на борту, он уже приземлился в Багдаде.

Перед этим, 13 февраля, 24-летний гражданин Афганистана, который прибыл в Германию как проситель убежища в 2016 году, намеренно протаранил в Мюнхене на своем автомобиле демонстрантов, в результате чего пострадали более 30 человек и двое умерли.

После событий в Мюнхене министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула, что депортация в Афганистан будет продолжена, но отметила, что ее трудно осуществить, поскольку для этого необходимо прямое или косвенное сотрудничество с режимом талибов.