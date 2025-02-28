У парламенті Грузії зробили перші кроки до вилучення із законодавства терміну "гендер"

У парламенті Грузії, де немає опозиції, зробили перші кроки до того, щоб вилучити з національного законодавства термін "гендер".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости Грузия".

Комітет з прав людини парламенту Грузії у першому читанні підтримав пропозицію про вилучення із законодавства терміну "гендер".

Законопроєкт запропонували депутати від керівної "Грузинської мрії" та її партії-сателіта "Влада народу", аргументуючи ініціативу тим, що це "штучно нав’язаний термін".

"Паралельно з біологічною статтю, протягом певного часу у законодавство Грузії цілеспрямовано інфільтрували штучний термін "гендер" під активним лобіюванням іноземних впливів і їхніх представників. Це було своєрідним відображенням глобальних процесів та у низці випадків стало для держави нездоланною перешкодою у зайнятті принципової позиції проти даної тенденції", – йдеться у пояснювальній записці.

Поправки пропонують перейменування "Закону про гендерну рівність" на "Закон про рівність між жінками і чоловіками", формулювання "гендерні питання" пропонують замінити на "питання рівності жінок і чоловіків" тощо.

На додачу, законопроєкт пропонує ліквідувати ради з гендерних питань у парламенті Грузії та представницьких органах нижчого рівня.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

Прокуратура Грузії заявила про початок розслідування щодо "ворожої діяльності іноземної організації та діяльності організацій, що перебувають під іноземним контролем".

Читайте також: Журналісти під тиском терору: як влада Грузії бореться зі свободою слова