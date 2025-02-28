В парламенте Грузии сделали первые шаги к изъятию из законодательства термина "гендер"

В парламенте Грузии, где нет оппозиции, сделали первые шаги к тому, чтобы изъять из национального законодательства термин "гендер".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости Грузия".

Комитет по правам человека парламента Грузии в первом чтении поддержал предложение об изъятии из законодательства термина "гендер".

Законопроект предложили депутаты от правящей "Грузинской мечты" и ее партии-сателлита "Власть народа", аргументируя инициативу тем, что это "искусственно навязанный термин".

"Параллельно с биологическим полом, в течение определенного времени в законодательство Грузии целенаправленно инфильтрировали искусственный термин "гендер" под активным лоббированием иностранных влияний и их представителей. Это было своеобразным отражением глобальных процессов и в ряде случаев стало для государства непреодолимым препятствием в занятии принципиальной позиции против данной тенденции", – говорится в пояснительной записке.

Поправки предлагают переименование "Закона о гендерном равенстве" на "Закон о равенстве между женщинами и мужчинами", формулировку "гендерные вопросы" предлагают заменить на "вопросы равенства женщин и мужчин" и тому подобное.

В дополнение, законопроект предлагает ликвидировать советы по гендерным вопросам в парламенте Грузии и представительных органах низшего уровня.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.

Прокуратура Грузии заявила о начале расследования в отношении "враждебной деятельности иностранной организации и деятельности организаций, находящихся под иностранным контролем".

Читайте также: Журналисты под давлением террора: как власти Грузии борются со свободой слова.