В Молдове известную соратницу беглого олигарха Шора лишили депутатской зарплаты за прогулы

Депутата парламента Молдовы Марину Таубер, которая является соратницей беглого олигарха Илана Шора, лишили предусмотренных депутатам выплат за неучастие в работе парламента.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Спикер парламента Игорь Гросу поддержал предложение юридического комитета о приостановлении выплаты Таубер заработной платы и других гонораров, предусмотренных для депутатов, пока она не вернется к работе в парламенте.

Предложение внесли в связи с отсутствием Таубер на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов без уважительной причины с начала 2025 года.

Недавно депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Адриан Кэптона заявил, что Таубер уже несколько месяцев не в Молдове, и обвинил Антикоррупционную прокуратуру в том, что ей не запретили выезд из страны перед ожидаемым обвинительным приговором.

В ведомстве отвергли обвинения и заявили, что требовали продлить запрет на выезд депутата из страны, но суд не удовлетворил ходатайство.

Сама Марина Таубер заявила в соцсетях, что "никуда не убегала".

"Как и раньше, я вернусь домой – и пропагандистам нечего будет сказать. Имею конституционное право на частную жизнь, заботу о своем здоровье, рабочие и частные поездки за пределы страны. И у меня нет ограничения на передвижение", – заявила депутат.

"По всем повесткам прокуроров и других органов я была пунктуальной, на всех заседаниях суда, где обязана была быть, я была и буду присутствовать", – написала Таубер.

Против Таубер в Молдове возбудили два уголовных дела за "сознательное получение финансирования партии от организованной преступной группы" и фальсификацию отчета о финансировании партии "Шор".

В связи с этим парламент Молдовы в марте 2024 года лишил Таубер депутатской неприкосновенности. Сама она вины не признает и считает происходящее "политическим преследованием" оппозиции.

В то же время против депутата ввели санкции Европейский Союз, Канада и США из-за попыток подорвать избирательный процесс в Молдове в пользу Кремля.