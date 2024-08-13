У Молдові соратниці олігарха-втікача Шора заборонили виїзд з країни

Суд Кишинева заборонив незалежній депутатці парламенту Молдови, підсанкційній соратниці молдовського олігарха-втікача Ілана Шора Марині Таубер виїзд за межі країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Напередодні кишинівський суд сектора Буюкани за клопотанням Антикорупційної прокуратури Молдови заборонив Таубер залишати Молдову протягом найближчих двох місяців.

Нині ж суд обґрунтував рішення двома причинами.

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"По-перше, Марина Таубер повідомила в соціальних мережах про плани покинути Молдову на невизначений термін. По-друге, вона купила авіаквиток на рейс, запланований на 12 серпня", – розповіли в суді.

Проти Таубер у Молдові порушили дві кримінальні справи за "свідоме отримання фінансування партії від організованої злочинної групи" та "фальсифікацію звіту про фінансове управління партії "Шор".

У зв’язку з цим парламент Молдови в березні позбавив Таубер депутатської недоторканності. Сама вона провини не визнає і вважає те, що відбувається, "політичним переслідуванням" опозиції.

Водночас проти депутатки запровадили санкції Європейський Союз, Канада та США через спроби підірвати виборчий процес у Молдові на користь Кремля.