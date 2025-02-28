Як проукраїнські партії Австрії зуміли домовитися і не допустити ультраправих до влади

Найближчими днями наступним канцлером Австрії стане Крістіан Штокер.

Вчора три австрійські центристські партії представили коаліційну угоду, і зробили вони це аж на 151-й день після парламентських виборів. Коаліціада, у різних її варіантах, тривала рекордний для Австрії період за останні десятиліття.

Та схоже, це було того варте. Адже після місяців переговорів ультраправа Партія свободи (FPÖ) не очолить Австрію – попри те, що тріумфально виграла вибори у вересні.

Про хід формування нової коаліції і що вона обіцяє, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі. Далі – стислий її виклад.

Коаліціада по-австрійськи – це коли уряд сформують три партії, які ще кілька тижнів тому оголосили про неможливість такого альянсу через нібито непримиренні розбіжності.

Зокрема, три партії – ÖVP, SPÖ та NEOS – заявили на початку січня, що вони не здатні знайти компроміс для формування коаліції.

Але врешті-решт змогли домовитися після того, як шанс створити коаліцію провалив лідер проросійської ультраправої Партії свободи, що виграла вибори, Герберт Кікль.

На тлі перспективи нових виборів із потенційно ще більшим відривом Партії свободи продемократичні партії, вочевидь, усвідомили, що розбіжності між ними не такі вже й "непримиренні".

Отже, якщо в неділю, 2 березня, члени ліберальної партії підтримають коаліційний пакт, то в Австрії ось-ось може з'явитися перша в історії трипартійна коаліція.

Але навіть якщо ліберали будуть проти участі партії NEOS у коаліції, то тоді формувати уряд будуть лише ÖVP та SPÖ, у яких у парламенті крихка більшість із перевагою лише в один голос.

За будь-яких коаліційних розкладів можна з упевненістю стверджувати, що новий уряд Австрії очолить Крістіан Штокер. Українцям це ім’я не говорить нічого, які, втім, і багатьом австрійцям.

Штокера описують як політика, що діє зважено і одночасно вперто, зводить дискусії до фактів, поки не отримує необхідне задовільне рішення.

А за візуальну схожість з британським експрем’єром його називають австрійським Черчиллем.

Віцеканцлером в уряді Штокера стане ще один колишній місцевий політик, і також з Нижньої Австрії. Це лідер Соціал-демократичної партії Андреас Баблер, колишній мер невеликого містечка Трайскірхен.

У молодості Баблер виступав проти членства Австрії у ЄС. Нині він стверджує, що вже не підтримує Öxit, хоча кілька років тому називав ЄС "найагресивнішим зовнішньополітичним військовим альянсом" – навіть "гіршим за НАТО".

Політик вважає, що ЄС потрібно реформувати, зробити більш соціально справедливим через всебічну зміну європейських договорів.

Тут слід підкреслити, що у коаліційній угоді відзначена відданість Австрії Європейському Союзу "як найбільшому мирному проєкту всіх часів".

Строкату коаліцію двох колишніх місцевих політиків доповнює лідерка ліберальної партії NEOS Беате Майнль-Райзінгер.

Якщо ліберали у неділю підтримають коаліційний пакт, то саме вона отримає посаду міністра закордонних справ.

Останніми роками вона відзначилась багатьма проукраїнськими заявами, а нещодавній виступ у парламенті підтвердив, що майбутня міністерка займатиме чітку проукраїнську позицію.

А ще партії домовилися протидіяти ультраправим, які стали популярними, серед іншого, на тлі обіцянок про посилення міграційної політики. Коаліційні партії почули меседж населення і вирішили перекрити "козир" ультраправих: будуть посилювати міграційну політику.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.