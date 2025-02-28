Как проукраинские партии Австрии сумели договориться и не допустить ультраправых к власти

В ближайшие дни следующим канцлером Австрии станет Кристиан Штокер.

Вчера три австрийские центристские партии представили коалиционное соглашение, и сделали они это аж на 151-й день после парламентских выборов. Коалициада, в разных ее вариантах, длилась рекордный для Австрии период за последние десятилетия.

Но похоже, это того стоило. Ведь после месяцев переговоров ультраправая Партия свободы (FPÖ) не возглавит Австрию – несмотря на то, что триумфально выиграла выборы в сентябре.

О ходе формирования новой коалиции и что она обещает, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше. Далее – краткое ее изложение.

Коалициада по-австрийски – это когда правительство сформируют три партии, которые еще несколько недель назад объявили о невозможности такого альянса из-за якобы непримиримых разногласий.

В частности, три партии – ÖVP, SPÖ и NEOS – заявили в начале января, что они не способны найти компромисс для формирования коалиции.

Но в конце концов смогли договориться после того, как шанс создать коалицию провалил лидер пророссийской ультраправой Партии свободы, выигравшей выборы, Герберт Кикль.

На фоне перспективы новых выборов с потенциально еще большим отрывом Партии свободы продемократические партии, очевидно, осознали, что разногласия между ними не такие уж и "непримиримые".

Итак, если в воскресенье, 2 марта, члены либеральной партии поддержат коалиционный пакт, то в Австрии вот-вот может появиться первая в истории трехпартийная коалиция.

Но даже если либералы будут против участия партии NEOS в коалиции, то тогда формировать правительство будут только ÖVP и SPÖ, у которых в парламенте хрупкое большинство с перевесом всего в один голос.

При любых коалиционных раскладах можно с уверенностью утверждать, что новое правительство Австрии возглавит Кристиан Штокер. Украинцам это имя не говорит ничего, как, впрочем, и многим австрийцам.

Штокера описывают как политика, действующего взвешенно и одновременно упрямо, сводящего дискуссии к фактам, пока не получает необходимое удовлетворительное решение.

А за визуальное сходство с британским экс-премьером его называют австрийским Черчиллем.

Вице-канцлером в правительстве Штокера станет еще один бывший местный политик, и также из Нижней Австрии. Это лидер Социал-демократической партии Андреас Баблер, бывший мэр небольшого городка Трайскирхен.

В молодости Баблер выступал против членства Австрии в ЕС. Сейчас он утверждает, что уже не поддерживает Öxit, хотя несколько лет назад называл ЕС "самым агрессивным внешнеполитическим военным альянсом" – даже "хуже НАТО".

Политик считает, что ЕС нужно реформировать, сделать более социально справедливым благодаря всестороннему изменению европейских договоров.

Здесь следует подчеркнуть, что в коалиционном соглашении отмечена преданность Австрии Европейскому Союзу "как крупнейшему мирному проекту всех времен".

Пеструю коалицию двух бывших местных политиков дополняет лидер либеральной партии NEOS Беате Майнль-Райзингер.

Если либералы в воскресенье поддержат коалиционный пакт, то именно она получит должность министра иностранных дел.

В последние годы она отличилась многими проукраинскими заявлениями, а недавнее выступление в парламенте подтвердило, что будущий министр будет занимать четкую проукраинскую позицию.

А еще партии договорились противодействовать ультраправым, которые стали популярными, среди прочего, на фоне обещаний об усилении миграционной политики. Коалиционные партии услышали месседж населения и решили перекрыть "козырь" ультраправых: будут ужесточать миграционную политику.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.