На сході Чехії зійшли з рейок цистерни з бензолом, почалась масштабна пожежа

Неподалік міста Пршеров на сході Чехії вдень у пʼятницю, 28 лютого, унаслідок сходження з рейок вантажного потягу стався витік легкозаймистої рідини бензолу і масштабна пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Вантажний потяг перевозив 17 цистерн з бензолом, 15 із яких постраждали від пожежі. У кожній цистерні було близько 60 тонн речовини. У результаті аварії пожежа охопила щонайменше пʼять вагонів, включно з локомотивом.

Про постраждалих у результаті аварії не повідомлялось.

Zvláštní stupeň požárního poplachu je vyhlášen v Olomouckém kraji u Hustopečí nad Bečvou. Hoří 5 železničních vagonů Benzolem. pic.twitter.com/8Wojqe4VN5 – Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 28, 2025

Очевидці розповіли, що пожежа супроводжувалася полум'ям висотою до 20 метрів і густим чорним димом, тому мешканців сусіднього села попередили, щоб якийсь час вони не провітрювали приміщення.

Для гасіння пожежі задіяли пожежників з трьох регіонів Чехії і близько 50 одиниць техніки, а також хімічну лабораторію. Додаткову допомогу нададуть надзвичайники зі Словаччини – цистерну і пожежного робота.

Рух на залізничній ділянці, де сталась аварія, призупинили і планують відновити не раніше як за кілька тижнів. Це вплине також на залізничне сполучення із Словаччиною.

Нагадаємо, в грудні 2023 року в Угорщині внаслідок аварії зійшли з рейок дев'ять вагонів вантажного потяга із залізною рудою, через це затримувались і українські пасажирські поїзди.