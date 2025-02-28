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На сході Чехії зійшли з рейок цистерни з бензолом, почалась масштабна пожежа

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Новини — П'ятниця, 28 лютого 2025, 17:53 — Олег Павлюк

Неподалік міста Пршеров на сході Чехії вдень у пʼятницю, 28 лютого, унаслідок сходження з рейок вантажного потягу стався витік легкозаймистої рідини бензолу і масштабна пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Вантажний потяг перевозив 17 цистерн з бензолом, 15 із яких постраждали від пожежі. У кожній цистерні було близько 60 тонн речовини. У результаті аварії пожежа охопила щонайменше пʼять вагонів, включно з локомотивом.

Про постраждалих у результаті аварії не повідомлялось.

Очевидці розповіли, що пожежа супроводжувалася полум'ям висотою до 20 метрів і густим чорним димом, тому мешканців сусіднього села попередили, щоб якийсь час вони не провітрювали приміщення.

Для гасіння пожежі задіяли пожежників з трьох регіонів Чехії і близько 50 одиниць техніки, а також хімічну лабораторію. Додаткову допомогу нададуть надзвичайники зі Словаччини – цистерну і пожежного робота.

Рух на залізничній ділянці, де сталась аварія, призупинили і планують відновити не раніше як за кілька тижнів. Це вплине також на залізничне сполучення із Словаччиною.

Нагадаємо, в грудні 2023 року в Угорщині внаслідок аварії зійшли з рейок дев'ять вагонів вантажного потяга із залізною рудою, через це затримувались і українські пасажирські поїзди.

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Чехія інциденти
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