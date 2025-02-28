На востоке Чехии сошли с рельсов цистерны с бензолом, начался масштабный пожар

Недалеко от города Пршеров на востоке Чехии днем в пятницу, 28 февраля, в результате схода с рельсов грузового поезда произошла утечка легковоспламеняющейся жидкости бензола и масштабный пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Грузовой поезд перевозил 17 цистерн с бензолом, 15 из которых пострадали от пожара. В каждой цистерне было около 60 тонн вещества. В результате аварии пожар охватил по меньшей мере пять вагонов, включая локомотив.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

Zvláštní stupeň požárního poplachu je vyhlášen v Olomouckém kraji u Hustopečí nad Bečvou. Hoří 5 železničních vagonů Benzolem. pic.twitter.com/8Wojqe4VN5 – Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 28, 2025

Очевидцы рассказали, что пожар сопровождался пламенем высотой до 20 метров и густым черным дымом, поэтому жителей соседнего села предупредили, чтобы какое-то время они не проветривали помещения.

Для тушения пожара задействовали пожарных из трех регионов Чехии и около 50 единиц техники, а также химическую лабораторию. Дополнительную помощь предоставят из Словакии – цистерну и пожарного робота.

Движение на железнодорожном участке, где произошла авария, приостановили и планируют восстановить не ранее чем через несколько недель. Это повлияет также на железнодорожное сообщение со Словакией.

Напомним, в декабре 2023 года в Венгрии в результате аварии сошли с рельсов девять вагонов грузового поезда с железной рудой, из-за этого задерживались и украинские пассажирские поезда.