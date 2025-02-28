Мерц про європейський контингент в Україні: потрібно взяти уроки з досвіду в Афганістані

Лідер ХДС Фрідріх Мерц, який стане наступним канцлером Німеччини, стримано висловився щодо дебатів про європейські війська в Україні після укладення мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Мерц наразі не вірить, що російське керівництво готове погодитись на європейські війська на території України в рамках мирного договору або хоча б угоди про припинення вогню. Однак Німеччина, за його словами, зробила б свій внесок у забезпечення безпеки України.

Утім, стосовно перспективи відправки військ Мерц висловився доволі стримано.

"Ми зрозуміли, що не варто нікуди заходити, якщо не знаєш, як звідти вийти. Ми повинні взяти уроки з досвіду в Афганістані", – сказав він в інтерв'ю.

Напередодні виборів 23 лютого Мерц заявив, що вважає передчасними розмови про можливість участі Німеччини у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.

Читайте також: Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.